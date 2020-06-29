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طيران الإمارات تضيف القاهرة وتونس والمالديف إلى وجهات السفر

03:06 م الإثنين 29 يونيو 2020
طيران الإمارات تضيف القاهرة وتونس والمالديف إلى وجهات السفر

أرشيفية

قالت شركة طيران الإمارات في بيان اليوم الاثنين إنها سوف تستأنف تقديم خدمات الركاب إلى كل من القاهرة وتونس يوم 1 يوليو، وغلاسكو 15 يوليو، والمالديف 16 يوليو، من أجل توسيع خيارات السفر المتاحة أمام عملائها.

وأضافت أنه بذلك يرتفع عدد المحطات التي تغطيها طيران الإمارات بخدمات ركاب في يوليو إلى 52 مدينة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة لضمان صحة وسلامة المسافرين والعاملين على الأرض وفي الأجواء.

وقالت الشركة إن عملاء طيران الإمارات سوف يتمكنون الآن من السفر إلى دبي عقب الإعلان مؤخراً عن فتح أبواب المدينة أمام رجال الأعمال والسياح اعتباراً من 7 يوليو، وتطبيق بروتوكولات جديدة للسفر الجوي لتسهيل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.

وتطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، وذلك لضمان سلامة وصحة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم، بحسب البيان.

طيران الإمارات المالديف تونس

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