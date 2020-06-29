مجموعة العربي توضح حقيقة انفصالها عن شركة توشيبا اليابانية

أصدرت مجموعة العربي، بيانا، اليوم الاثنين، حول ما أثير عن انفصال شركة توشيبا اليابانية عنها لصالح جهات أخرى.

وقالت الشركة إن "عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تناولت بعض المعلومات المغلوطة عن علاقة مجموعة العربي بشركة توشيبا اليابانية في الفترة الأخيرة".

وأكدت مجموعة العربي أن إن "هذه المعلومات عارية تماما من الصحة"

وطالبت المجموعة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة فى تناول المعلومات الخاصة بمجموعة العربي.

وقالت إن مجموعة العربي "سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يحاول الزج باسمها لخدمة أهداف سياسية أو اقتصادية معادية للدولة المصرية".