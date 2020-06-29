مصير الحديد والصلب و"السيارة الكهربائية"..6 ملفات أمام رئيس القابضة المعدنية الجديد

كتبت – شيماء حفظي:

أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أمس الأحد، قرارًا بتكليف المهندس محمد السعداوي مصطفى السعداوي للقيام بأعمال رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، اعتبارا من أول يوليو المقبل.

ويتولى السعداوي، قيادة الشركة القابضة، بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مدحت نافع الشهر الماضي، وقبول الوزير الاستقالة.

والمهندس محمد السعداوي يتمتع بخبرة فنية واسعة في الصناعات المعدنية والتعدينية، وقد شغل سابقًا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وحاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية.

وعلى مدى عامين، حققت الشركة القابضة، تقدما كبيرا في عدد من الملفات، بينها تسوية مديونيات تاريخية، وتحسين أداء بعض الشركات التابعة، وافتتاح مقر جديد للشركة، وبدء مشروعات تطوير على المستويين الإنتاجي والهيكلي والإداري.

لكن بعض هذه المشروعات مازالت قيد التنفيذ أو الدراسة، وهو ما سيضع المسؤول الجديد أمام عدد من الملفات الهامة.

1 – مصير الحديد والصلب:

مازال مصير شركة الحديد والصلب، غير واضح، خاصة بعدما أعلنت الشركة عن اتفاق مع شركة فاش ماش الأوكرانية لدراسة تركيز الخام في المناجم التابعة لها، بينما لم يعلن مجلس الوزراء موقف المصنع القديم والذي كان معرضا للتصفية، بسبب خسائر الشركة.

2 – تطوير النصر للسيارات:

أعلنت الشركة القابضة، قبل أسبوع من انتهاء مدة عمل رئيسها السابق، عن اتفاق مع شركتين عالميتين لتصنيع سيارات عادية وكهربائية في شركة النصر للسيارات.

وسيكون ملف تصنيع سيارة كهربائية لأول مرة في مصر داخل مصنع الشركة، حدثا منتظرا، خاصة مع توقعات بدء الإنتاج في نهاية العام المقبل، بالإضافة إلى اعتباره مشروعا لـ"إعادة لإحياء" العلامة التجارية نصر.

3 – التحول الرقمي:

يعد ملف التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام، أحد أهم ملفات الوزارة منذ تولي هشام توفيق وزيرا، وحيث أن القابضة المعدنية أولى الشركات القابضة التي تولت المشروع، فإنه سيكون على رئيس مجلس الإدارة الجديد متابعة تطبيق البرنامج ليس فقط في شركاته التابعة لكن في شركات القطاع.

4 – مشروعات التطوير:

تنفذ شركات تابعة للقابضة المعدنية، عددا من مشروعات التطوير، وأبرزها مشروع تحديث خلايا الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم بطاقة 250 ألف طن سنويا، بتكلفة تقديرية 13 مليار جنيه، في وقت تواجه الشركة ضغوطا مالية وخسائر بسبب أزمة كورونا وتأثيرها على التصدير.

وكانت الشركة طرحت مناقصة بين المكاتب الاستشارية العالمية لتحديد المواصفات الفنية المطلوبة للمشروع ودراسة جدوى كاملة وإعداد مستندات الطرح لاختيار مقاول عام للمشروع، علما بأن آخر موعد لتلقي العروض 15 يوليو المقبل.

5 – إنقاذ الشركات الخاسرة:

تسعى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لتطوير عدد من الشركات التابعة، من خلال دراسة مواقع القوة والضعف فيها بالتعاون مع استشاري متخصص، لوقف الخسائر فيها، وهو ما سيكون نشاطا ممتدا للإدارة الجديدة.

وهذه الشركات هي شركة النصر لصناعة المواسير والصلب وحققت خلال العام المالي 2018-2019 خسائر بنحو 18.9 مليون جنيه والنصر لصناعة المطروقات بخسائر 12.4 مليون جنيه، وميتالكو بخسارة 138 مليون جنيه، وشركة مصانع النحاس المصرية بخسارة 112 مليون جنيه، وشيني للخزف والصيني.

6 – التوافق مع تعديلات قانون 203:

تنتظر شركات قطاع الأعمال العام، خلال الفترة المقبلة، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وبعد موافقة البرلمان عليه وإحالته لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

ومع بداية تطبيق القانون بتعديلاته الجديدة، ستكون الشركات القابضة والتابعة، على موعد مع تعديل مجالس إدارتها، لتكون متوافقة مع تعديلات القانون، في بنود تتعلق بالعمالة ومجالس إدارات الشركات، والتعامل مع الشركات الخاسرة.