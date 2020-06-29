تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 796 جنيهًا، وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 682 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 910 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6368 جنيهًا.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا طفيفا، حيث شهد سعر الأوقية اليوم انخفاضا بنحو 0.55 دولار بنسبة 0.03%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1770 دولارا في الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.