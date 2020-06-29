أمان تتعاون مع البنك الأهلي لنشر 25 ألف ماكينة POS خلال 6 أشهر

كتب- علاء حجاج:

أعلنت أمان للدفع الإلكتروني إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية عن أنها ستتعاون مع البنك الأهلي لإتاحة 25 ألف ماكينة لنقاط البيع الإلكترونية.

ووقعت أمان والبنك الأهلي بروتوكولًا يوم الخميس الماضي لإتاحة 25 ألف ماكينة لنقاط البيع الإلكترونية POS تتبع أمان.

وقال بيان من الشركة اليوم الاثنين إن الهدف من توقيع هذا البروتوكول الثنائي هو تفعيل المبادرة التي أطلقها البنك المركزي مؤخراً لتنشيط عمليات السداد الإلكترونية والتي تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والبنك المركزي لتخفيف حدة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

ويأتي البروتوكول بين البنك الأهلي وأمان للدفع الإلكتروني في إطار الحرص على تفعيل منظومة الدفع الالكتروني والتي تتماشى مع الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والتحول لمجتمع لا نقدي.

وقال محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للدفع الإلكتروني إن هذا البروتوكول يأتي ضمن المبادرة التي أطلقها البنك المركزى المصرى مؤخرًا لتمويل 100 ألف نقطة لنشر خدمات الدفع الإلكتروني، وتنشيط عمليات السداد الإلكتروني في إطار تحول الدولة نحو الشمول المالي.

وأضاف في البيان، أن البروتوكول يتيح لـ أمان نشر 25 ألف نقطة بيع إضافية خلال الشهور الستة المقبلة بالتعاون مع البنك الأهلي، موضحا إلى أن عدد نقاط البيع للشركة بلغ حاليًا حوالي 55 ألف نقطة بيع (POS)، من ضمنها 30 ألف نقطة بيع تقبل التعامل بالكروت البنكية و25 ألف تعمل بخاصية الـ QR Code.

يذكر أن مبادرة البنك المركزي للدفع الإلكتروني التي تستمر حتى نهاية ديسمبر 2020 تهدف إلى نشر 100 ألف نقطة بيع قبل نهاية 2020، وتأتي ايماناً منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الالكترونية بصورة سهلة وآمنة والمساهمة في نشر الثقافة المالية الرقمية لدى المستهلكين والتجار وتوسيع قاعدة السداد الإلكتروني في مختلف محافظات الجمهورية وزيادة معدلات الشمول المالي.