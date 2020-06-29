ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و23 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و260 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي، اليوم، بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.