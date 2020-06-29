تعرف على البنوك التي لن تعمل يوم الأربعاء بعد تعديل إجازة 30 يونيو

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي تعديل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو بعد تعديلها من رئاسة مجلس الوزراء لتصبح الخميس المقبل بدلا من الثلاثاء.

وقرر البنك المركزي بالتالي تعطيل العمل في البنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو من كل عام يومي الأربعاء والخميس لتعود إلى العمل يوم الأحد المقبل.

وتتمثل البنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو من كل عام في 5 بنوك فقط هي: الأهلي المصري، ومصر، والعقاري المصري، والزراعي المصري، والمصري لتنمية الصادرات.

بينما ستبدأ البنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر من كل عام، وهي باقي البنوك، عطلتها من يوم الخميس المقبل على أن تعود للعمل صباح يوم الأحد المقبل.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر أمس قرارا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلً من غدٍ الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلاً من يوم الثلاثاء، يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.

ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

كما نص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقاً للمواعيد المقررة لها.