البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الاثنين
10:17 ص الإثنين 29 يونيو 2020
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.26% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 10820 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.6%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.42%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.38% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 10848 نقطة.
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