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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الاثنين

10:17 ص الإثنين 29 يونيو 2020
البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الاثنين

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.26% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 10820 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.6%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.42%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.38% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 10848 نقطة.

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