تراجع الكوسة والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات بين 50 قرشا و2.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو البطاطس 50 قرشا، ليتراوح بين 2 و3.75 قرش، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 2 و3.75 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 70 قرشا.

الفاصوليا بين 3 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 2.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و4 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5، بتراجع 50 قرشا.

البامية 15 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

التفاح البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.

المشمش بين 7 جنيهات و11 جنيها.