إيديتا تقترض 80 مليون درهم مغربي لتمويل بناء مصنعها بالمغرب

كتبت-ياسمين سليم:

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية اليوم الاثنين إن شركتها التابعة إيديتا فود اندستريز موروكو، حصلت على قرض بقيمة 80 مليون درهم مغربي من البنك العربي مدته 7 سنوات.

وبحسب بيان من الشركة للبورصة المصرية فإن القرض سيستخدم لتمويل بناء مصنع الشركة في المغرب وشراء أدوات ومعدات التجهيز المكونة لخط الإنتاج.

وشركة إيديتا فود اندستريز موروكو، هي مشروع مشترك مع شركة ديسلوج فوود اس ايه، تم تأسيسها في 2018 كجزء من رغبة إيديتا للتوسع في السوق الإقليمي، وتعمل على إنشاء مصنع في المغرب.

وفي أكتوبر الماضي أبرمت "إيديتا فود اندستريز موروكو" اتفاقية دعم مالي مع الحكومة المغربية ستحصل بمقتضاها على 15 مليون درهم مغربي.

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.