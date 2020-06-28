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تعرف على المواعيد الجديدة لعمل فروع شركات المحمول

11:54 م الأحد 28 يونيو 2020
تعرف على المواعيد الجديدة لعمل فروع شركات المحمول

شركات المحمول


كتب - علاء حجاج:
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مساء اليوم الأحد، تعليمات بخصوص أوقات العمل الجديدة لمنافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور بداية من يوم الأحد الموافق ٢٨ يونيو ٢٠٢٠ لتكون من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٩ مساءً ما عدا يوم الجمعة ستكون من الساعة ١٢ ظهراً حتى ٩ مساءً.

جاء ذلك تماشيا مع قرارات الحكومة المصرية للتعايش مع كورونا والتي شملت عودة المطاعم والمقاهي للعمل بـ 25% من طاقتها، وإلغاء مواعيد حظر التجول.

مواعيد عمل الشركات شركات المحمول

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