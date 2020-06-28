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البورصة المصرية إجازة يومي الأربعاء والخميس

10:14 م الأحد 28 يونيو 2020
البورصة المصرية إجازة يومي الأربعاء والخميس

البورصة المصرية

القاهرة- مصراوي:

قررت البورصة المصرية تعطيل عملها يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بدلا من الثلاثاء والأربعاء، وذلك بمناسبة ثورة 30 يونيو، وعطلة البنوك بمناسبة السنة المالية الجديدة.
ويأتي قرار تأجيل عطلة البورصة في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون يوم
الخميس المقبل الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٠ إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة ٣٠ يونيو، بدلا من يوم الثلاثاء.
وقالت البورصة إنها سوف تستأنف عملها صباح يوم الأحد 5 يوليو 2020.

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