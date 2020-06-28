المركزي: إجازة البنوك يوم الخميس بدلا من الثلاثاء بمناسبة ثورة 30 يونيو
كتبت- منال المصري:
قال البنك المركزي المصري في بيان مساء اليوم الأحد، إنه قرر أن تكون عطلة جميع البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل، بدلا من الثلاثاء، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بعد قرار الحكومة بتأخير العطلة إلى يوم الخميس.
وقرر المركزي تعطيل العمل يوم الأربعاء أيضا وذلك فقط للبنوك العامة التي تنتهي ميزانياتها في 30 يونيو، وذلك بمناسبة نهاية السنة المالية.
ويعني ذلك أن جميع البنوك الأخرى ستعمل يوم الأربعاء، على أن تأخذ جميع البنوك اجازة يوم الخميس.
والبنوك التي لن تعمل يوم الأربعاء لأن ميزانياتها تنتهي في 30 يونيو هي: الأهلي المصري، ومصر، والعقاري، والبنك الزراعي المصري، والمصري لتنمية الصادرات.
الخبر التالى:البورصة المصرية إجازة يومي الأربعاء والخميس
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