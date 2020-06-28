وفاة عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري.. وتشييع جنازته اليوم

كتبت- منال المصري:

توفي اليوم الأحد المصرفي عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري في إحدى المستشفيات الخاصة بعد صراع مع المرض دام 3 أسابيع.

وكان جاد الله تولى منصبه كنائب رئيس البنك العقاري بقرار رئيس الوزراء في سبتمبر 2017، ولعب دورا مهما مع فريق الإدارة في تطوير البنك والحد من خسائره.

استطاع "جاد الله" تكوين خبرته الواسعة، والتي تعدت الـ 29 عامًا، من خلال عمله في كبرى البنوك والشركات الخليجية والعربية، ليصبح خبيرًا مصرفيًا محترفًا ومحاضرًا دوليًا في مجالات الخزانة وإدارة الأصول والسيولة والاستثمارات.

بدأ عمرو جاد الله حياته العملية عام 1989، في أحد أكبر مصارف الخليج آنذاك وهو بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، فبعد عمله كرئيس ومشرف على عمليات الخزانة والاستثمارات وإدارة أصول البنك في الخليج والأردن ولبنان وشمال أفريقيا، نجح في تأسيس إدارة المشتقات المالية، وهو ما ساعده على التدرج الوظيفي، حتى شغل منصب نائب أول للرئيس التنفيذي للمجموعة بالبحرين حتى منتصف 2013.

وأكمل "جاد الله" مسيرته المهنية في البحرين بالانتقال إلى مجموعة "الأهلي المتحد" كنائب لرئيس المجموعة حتى منتصف 2015.

وبعد سنوات من العمل بالخارج، قرر المصرفي المخضرم "جاد الله" العودة لمصر ليشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل القابضة للاستثمار والتنمية، والتي تتبع بنكي الأهلي المصري والقاهرة، وتستثمر فى مشروعات تنموية في أفريقيا، قبل أن ينتقل إلى البنك العقاري.

وفیما یتعلق بمسيرته التعلیمیة، فقد حصل عمرو جاد الله على بكالوريوس و ماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل على عدة دورات من أمريكا وأوربا في أسواق المال والمشتقات والهيكلة المالية وإدارة السيولة.