التضامن تعلن قواعد عودة الموظفين للعمل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

كتبت- ياسمين سليم:

أصدرت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قواعد عودة الموظفين للعمل بديوان عام الوزارة بداية من اليوم الأحد مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة.

وقال بيان من الوزارة اليوم الأحد فإنه في إطار توجه الحكومة نحو التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قررت الوزيرة عودة العمل بديوان عام الوزارة بكامل طاقتها الوظيفية اعتباراً من اليوم.

واستثنت القباج في قرارها من العودة للعمل الموظفة الحامل والمصابين بأمراض مزمنة منها الكبد والأورام والكلى والأمراض التنفسية الحادة وذلك بعد تقديم تقرير معتمد بحالته الصحية من مستشفى التأمين الصحي، وفقًا للبيان.

وذكر البيان أنه يُمنح الموظفين الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد إجازة مرضية استثنائية بحد أدنى 14 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالإصابة ويمكن مدها لحين إتمام الشفاء وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب مع تقديم ما يفيد إصابته.

كما يمنح أيضًا إجازة استثنائية للموظف المخالط لمصاب بفيروس كورونا المستجد بعد تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس، وفقًا للبيان.

وأكدت القباج على الموظفين ضرورة مراعاة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وعدم التجمع ومراعاة التباعد الاجتماعي ونظافة الأيدي باستمرار بالماء والصابون وتعقيم الأماكن المعرضة لتجميع الفيروس.

وبحسب البيان وفرت الوزارة الكمامات والمطهرات للحماية الموظفين.