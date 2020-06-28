البنوك اجازة يوم الثلاثاء بمناسبة ثورة 30 يونيو
كتبت- منال المصري:
قرر البنك المركزي تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة في مصر يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة ثورة 30 يونيو، بحسب بيان اليوم الأحد.
وقال المركزي إن البنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر ستعود للعمل صباح الأربعاء، أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو، سوف تستأنف عملها يوم الخميس الموافق 2 يوليو.
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