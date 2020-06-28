البورصة اجازة يومي الثلاثاء والأربعاء بمناسبة ثورة 30 يونيو وعطلة البنوك

قالت البورصة المصرية في بيان اليوم الأحد، إن يوم الثلاثاء المقبل سيكون إجازة رسمية للعاملين بها، بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.

وأضافت أن يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020 سيكون إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة عطلة البنوك على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020.