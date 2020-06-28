البورصة اجازة يومي الثلاثاء والأربعاء بمناسبة ثورة 30 يونيو وعطلة البنوك
03:03 م الأحد 28 يونيو 2020
قالت البورصة المصرية في بيان اليوم الأحد، إن يوم الثلاثاء المقبل سيكون إجازة رسمية للعاملين بها، بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.
وأضافت أن يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020 سيكون إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة عطلة البنوك على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020.
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