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البورصة اجازة يومي الثلاثاء والأربعاء بمناسبة ثورة 30 يونيو وعطلة البنوك

03:03 م الأحد 28 يونيو 2020
البورصة اجازة يومي الثلاثاء والأربعاء بمناسبة ثورة 30 يونيو وعطلة البنوك

البورصة المصرية

قالت البورصة المصرية في بيان اليوم الأحد، إن يوم الثلاثاء المقبل سيكون إجازة رسمية للعاملين بها، بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.

وأضافت أن يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020 سيكون إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة عطلة البنوك على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020.

البورصة المصرية ثورة 30 يونيو عطلة البنوك

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