متى تسدد مصر قرضها الجديد لصندوق النقد الدولي؟

كتبت- ياسمين سليم:

أتاح صندوق النقد الدولي لمصر صرف ملياري دولار من قرض ستحصل عليه بقيمة 5.2 مليار دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.

وقال الصندوق أمس إن الملبغ المتبقي من القرض والبالغ 3.2 مليار دولار سيصرف بعد مراجعتين لبرنامج مصر مع الصندوق والذي سينفذ على مدار 12 شهرًا.

والبرنامج الجديد لمصر يهدف إلى مساعدتها على مواجهة التحديات التي يشكلها وباء فيروس كورونا، من خلال توفير موارد لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة، بحسب بيان سابق للصندوق.

وأضاف أن البرنامج الذي سيدعمه الصندوق سيساعد السلطات المصرية على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، والدفع بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على أساس قوي لتحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل.

متى يبدأ السداد؟

بحسب الموقع الإلكتروني للصندوق فإن القروض التي تتم وفقًا لاتفاقات الاستعداد الائتماني يبدأ سدادها في غضون 3,25 إلى 5 سنوات من صرفها.

وتضيف أن كل مبلغ منصرف يتم سداده في 8 أقساط متساوية ربع سنوية تبدأ بعد تاريخ صرف أول دفعة بفترة 3,25 سنوات.

وهذا يعني أن مصر ستبدأ سداد أول قسط من القرض والبالغ ملياري دولار، بعد 3.25 سنة من صرفها المبلغ أي في 2023.

وفي منتصف مايو، حصلت مصر على تمويل سريع من الصندوق لمواجهة آثار فيروس كورونا بقيمة 2.7 مليار دولار.

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