يتصدرها مصري.. فوربس تعلن قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية في 2020

كتبت- ياسمين سليم:

تصدرت مجموعة منصور، المملوكة لرجل الأعمال المصري، ياسين منصور وإخوته، قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 شركة عائلية عربية في الشرق الأوسط 2020.

وأعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط، اليوم الأحد، عن قائمة بأقوى الشركات العربية التي أنشأتها عائلات في هذه المنطقة، وحرصت على استمرارية إرثها عبر أجيالها المتعاقبة.

وضمت القائمة 3 شركات مصرية هي مجموعة منصور، والتي تعمل في أكثر من 100 دولة، في مجال السيارات وتوزيع العلامات التجارية الدولية ولها استثمارات في أوبر وفيسبوك وتويتر، وفقًا لفوربس.

ويدير الشركة محمد وياسين ويوسف منصور، وتبلغ ثروتهم صافية 7.4 مليار دولار.

وظهرت شركة معمار المرشدي في المركز 55 من ضمن أقوى 100 شركة عائلية وهي مملوكة لرجل الأعمال محمد المرشدي وتعمل في مجال العقارات والإنشاءات.

وجاءت شركة العربي في المركز 68 ضمن أقوى 100 شركة عائلية عربية، والتي أسسها رجل الأعمال محمود العربي، وتعمل الشركة في التصنيع وتسويق المنتجات الصناعية وتدير 8 مصانع وشركات خدمات ومجمعين صناعيين يشغلان 16 مصنعًا.

وتشير بيانات فوربس إلى أن أقوى 100 شركة عائلية عربية في الشرق الأوسط يعمل بها أكثر من 600 ألف موظف.

وأظهرت البيانات أن لدى أقوى 10 عائلات عربية ثروات بأكثر من 31 مليار دولار.

ويشير الإنفوجرافيك التالي إلى أقوى 10 شركات عائلية عربية بحسب فوربس:

وتصدرت المملكة العربية السعودية الدول المتواجدة بالقائمة ممثلة بـ 36 شركة عائلية بقيادة مجموعة العليان التي جاءت في المرتبة الثالثة بالقائمة، فيما حلت الإمارات في المرتبة الثانية بالقائمة ممثلة بواقع 21 شركة.

شملت القائمة 15 شركة عائلية يديرها حالياً الجيل الثالث من العائلة، في مقابل 47 شركة يديرها الجيل الثاني من العائلة، و38 شركة يديرها الجيل الأول.