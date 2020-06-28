مع بدء التعايش مع كورونا.. أوبر تعلن عن ١٠ إجراءات جديدة للسلامة أثناء الرحلات

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كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة أوبر عن ١٠ إجراءات جديدة للسلامة تزامناً مع بدء تطبيق إجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن هذه الإجراءات التي أعلنتها أوبر، جعل الكمامات إجبارية للركاب والسائقين وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية، وتقديم خدمات تعقيم مجانية للسيارات، وإطلاق خاصية تكنولوجية جديدة للتأكد من ارتداء السائق للكمامة، إلى جانب تطبيق بروتوكولات جديدة للرحلات.

وقال أحمد خليل، المدير العام لشركة أوبر في مصر، في بيان صحفي اليوم الأحد إن الشركة تخطط منذ فترة لتطوير التجربة على منصة أوبر لتتناسب مع التعايش مع فيروس كورونا المستجد في الفترة المقبلة، للاستمرار في إتاحة وسائل تنقل تحافظ على معايير التباعد والنظافة والسلامة.

وتتضمن إجراءات السلامة التي تم الإعلان عنها ما يلي :

احتياطات النظافة ما قبل الرحلة:

قامت شركة أوبر بالتعاون مع ناسيتا أوتوكير بتقديم خدمات التعقيم المجاني لسيارات السائقين المؤهلين في ٥ فروع لمراكز ناسيتا أوتوكير في القاهرة والإسكندرية.

وأصدرت شركة أوبر قائمة مرجعية تفاعلية جديدة يجب على الركاب والسائقين الإقرار بها قبل استخدام التطبيق للمساعدة في الحفاظ على سلامتهم، ومنها غسيل اليدين، تنظيف السيارات، واستخدام منتجات التطهير والتعقيم، بالنسبة للسائقين، وغسل الأيدي قبل دخول السيارة والجلوس في المقعد الخلفي وفتح النوافذ من أجل التهوية بالنسبة للركاب.

كما أطلقت الشركة خاصية تتبع ارتداء الكمامة، حيث أطلقت خاصية تعريف الوجه داخل التطبيق للتأكد من ارتداء السائق للكمامة قبل استقبال الرحلات. وما أن يتم تأكيد هذا، سوف يتلقى الراكب رسالة أن السائق يرتدي كمامة وأنه اتخذ الاحتياطات اللازمة وجاهز لبدء الرحلة.

كذلك أتاحت الشركة ميزة الإلغاء المجاني لدواعي السلامة للسائق أو الراكب، وذلك بدون غرامة إذا لم يلتزم أحدٌ منهم بارتداء الكمامة.

وأكدت الشركة أنها ستغطي ثمن المعقمات مرة واحدة للسائقين المؤهلين عند شرائهم للمعقم أو المطهر.

بروتوكول جديد أثناء الرحلة:

أعلنت أوبر أن جميع الركاب والسائقين مطالبين الآن بارتداء الكمامة عند استخدامهم تطبيق أوبر، كما خفضت الشركة عدد الركاب إلى ٣ أشخاص كحد أقصى، كما حثت الركاب على الجلوس في المقعد الخلفي لتحقيق التباعد الجسدي بينهم وبين السائقين.

أوبر باص

تُطبق جميع إجراءات السلامة على أوبر باص أيضاً، والتي منها ارتداء الكمامة إجباريا على جميع الركاب والسائقين خلال الرحلة. بالإضافة إلى تثبيت أجهزة تعقيم اليدين في جميع الحافلات والتي يمكن للركاب استخدامها عند الصعود أو النزول من الحافلة.

كما تم تحديد عدد الركاب ليصبح ٨ أفراد هو الحد الأقصى للرحلة الواحدة وذلك لخلق مسافة آمنة من التباعد الجسدي بين الركاب.