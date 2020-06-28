خسائر بورتلاند طرة ترتفع 28% خلال الربع الأول من العام الجاري

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت خسائر شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 27.7% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة اليوم الأحد، أنها حققت صافي خسارة، خلال الفترة من يناير 2020 إلى مارس 2020، بلغت 64.8 مليون جنيه مقابل صافي خسارة بلغت 50.89 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

وتراجعت مبيعات الشركة في الفترة من يناير حتى مارس الماضي، إلى 50 مليون جنيه، مقابل 260 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعمل الشركة التي تمتلك أسهمها شركة السويس للأسمدة بحصة نسبتها 66%، والشركة القابضة للصناعات المعدنية بنسبة 18.6%، في إنتاج وتصنيع وتوزيع جميع أنواع الأسمنت والجير ومواد البناء وتصنيع قطع الغيار وأكياس تعبئة الأسمنت لها.