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التضامن توضح موقف القطاع الخاص من صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

05:25 م السبت 27 يونيو 2020
التضامن توضح موقف القطاع الخاص من صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

نيفين القباج وزيرة التضامن

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن القطاع الخاص لم يستبعد من الاستفادة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وأضافت في بيان صحفي اليوم السبت أن هناك فئات لم تنطبق عليها شروط استحقاق العلاوات وهو ما تم إعلانه منذ الأسبوع الماضي.

وأعلنت الوزارة الأسبوع الماضي، صرف العلاوات الخمس لمستحقي العلاوات الخمس بداية من شهر يوليو المقبل.

والمستحق للعلاوات الخمس هو كل من خرج إلى المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015، ويبلغ عدد المستحقين 2.4 مليون مستحق.

وقال وزيرة التضامن الاجتماعي إن منذ صدور القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصه، وجهت قيادات صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص دراسة كافة حالات أصحاب المعاشات وموقفهم من الحصول على متجمد العلاوات الخاصة، سواء من المنتمين للمؤسسات الصحفية أو شركات القطاع العام أو منشأت القطاع الخاص ودراسة مدى إمكانية استفادتهم من القرار الرئاسي.

وأضافت أن الوزارة حريصة على مصالح أصحاب المعاشات وتسعى بكل سبل لأن يحصلوا على كافة حقوقهم وكافة الامتيازات المتاحة وفق القانون ومقتضيات المصلحة العامة.

وبحسب الوزيرة فإنها على تواصل دائم مع نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية وممثلي القطاع الخاص وجارٍ دراسة قانونية دقيقة للموقف دون الالتفات لأي ضغط ممن لا ينطبق عليهم شروط الاستفادة من العلاوات الخاصة أو من يتاجرون بمصالح أصحاب المعاشات.

نيفين القباج المعاشات وزارة التضامن الاجتماعي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

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