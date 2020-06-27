مصدر: إطلاق نظام جديد ببنك الاستثمار العربي باستثمارات مليوني دولار

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك الاستثمار العربي، لـ"مصراوي"، إن نظام الحاسب الآلي الجديد للبنك تم إطلاقه في يناير الماضي باستثمارات تقدر بقيمة مليوني دولار، وذلك في إطار خطة إعادة هيكلة البنية التكنولوجية، بالاستعانة بأفضل الأنظمة العالمية.

ويتجه البنك لافتتاح 4 فروع جديدة خلال العام الجاري ليصل إجمالي فروع البنك 37 فرعًا منتشرة على مستوى الجمهورية، وفقًا للمصدر.

وقال إنه تم تدشين مقر إداري تابع للبنك في العاصمة الإدارية الجديدة، منوها أن أغلب هذه الفروع تمليك وليس إيجار.

وكانت المجموعة المالية هيرميس وصندوق مصر السيادي أعلنوا الأربعاء الماضي، إنهما حصلا على موافقة البنك المركزي لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي، وذلك بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي بنك الاستثمار القومي.

وأضافوا أنهم سيبدأن إجراءات عملية الفحص النافي للجهالة خلال الأيام المقبلة، والإنتهاء من تقديم تقريرها وتحديد سعر شراء البنك خلال 3 أشهر.

وقال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، في تصريحات خاصة يوم الخميس الماضي لـ"مصراوي"، إن البنك وافق على ضخ قرض مساند بقيمة 150 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربي، بهدف زيادة رأسماله إلى ملياري جنيه جنيه.

وذكر البيان أنه في حالة إتمام الصفقة ستصبح المجموعة المالية هيرميس القابضة مالكة لنسبة لا تقل عن 51% وصندوق مصر السيادي مالكا لنسبة لا تقل عن 25% من رأسمال البنك، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.

وبحسب المصدر في بنك الاستثمار العربي، فإن استحواذ المجموعة المالية هيرميس على 51% يعطي لها حق الإدارة، فضلا عن أن خبرة المجموعة المالية تساهم في وضع البنك على الطريق الصحيح، ونمو جميع أعمال البنك بما تمتلكه من خبرة مالية كبيرة.

وشدد المصدر على أن إجمالي عدد الموظفين يبلغ 900 موظف تقريبا وجميع حقوقهم محفوظة من البنك المركزي، سواء المادية أو الأدبية، حيث أن موافقة البنك المركزي على إتمام الصفقة لن تتم إلا بعد ضمان جميع حقوق العاملين.

وقال المصدر إن تحقيق خطة إعادة هيكلة البنك أسفرت عن نتائج إيجابية حيث تم تعديل تصميمات فروع، وتغيير لوجو البنك ليتماشى مع التصميمات العالمية الحديثة، كما تم إعادة هيكلة الإدارات المختلفة وتغيير أنظمة الحاسب الآلي.

وتأسس بنك الاستثمار العربي عام 1974 كبنك استثمار وأعمال تحت إشراف البنك المركزي المصري، وبدأ نشاطه عام 1978، ويساهم بنك الاستثمار القومي بنسبة 91.42% واتحاد الجمهوريات العربية بنسبة 8.58% بحسب موقع الإلكتروني.

وكان مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وافق على زيادة رأسمال بنك الاستثمار العربي -أحد استثمارات بنك الاستثمار القومي- بمبلغ 800 مليون جنيه، تسدد على شريحتين بحسب بيان سابق من وزارة التخطيط.