بفائدة تبدأ من 15%.. شروط قرض سداد المصروفات المدرسية في 5 بنوك

كتبت- منال المصري:

يلجأ أولياء الأمور مع موعد التقديم للمدارس، لطلب قروض من البنوك من أجل سداد مصاريف أبنائهم الدراسية.

وتقدم بعض البنوك برنامج قرض تحت اسم (التعليمي) مخصص لمساعدة أولياء الأمور على سداد المصاريف الدراسية في المدارس لأبنائهم.

وتتنوع البرامج المقدمة للقرض التعليمي في البنوك وتتباين الشروط بين برنامج مخصص لموظفي القطاع العام أو الخاص، أو برنامج لأصحاب المهن الحرة، وكذلك شروط القرض تختلف بحسب عميل أو غير عميل للبنك.

وتتفق هذه البنوك على الأوراق المطلوبة من العميل للموافقة على القرض، ولكنها تتباين فيما بينها على شروط القرض سواء في القيمة أو سعر الفائدة عليه أو بعض الشروط المتعلقة بالعميل.

المستندات العامة المطلوبة للحصول على قرض تعليمي:

رقم قومي ساري وإيصال مرافق حديث كهرباء أو غاز أو مياه ( لم يمض على تاريخه ثلاثة شهور بحد أقصى).

نموذج طلب قرض مستوفي كافة البيانات، وشهادة قيد من المنشأة التعليمية، وإجمالي المصاريف الدراسية، ومستندات إثبات الدخل.

وينشر مصراوي تفاصيل شروط القرض التعليمي في 5 بنوك، بحسب خدمة العملاء في كل بنك أو مواقع البنوك على الإنترنت.

1-بنك القاهرة:

قيمة القرض: من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى.

مدة السداد: من 6 أشهر إلى عام.

نسبة التمويل:90% من إجمالي قيمة القرض.

نسبة الفائدة: 18.5% متناقصة.

نسبة المصاريف الإدارية: تتباين من عميل لآخر.

سن العميل: لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

الدخل الشهري: لا يقل عن 5 آلاف جنيه.

2-بنك مصر:

قيمة القرض: يتراوح بين ألفي جنيه إلى 300 ألف جنيه.

مدة السداد: من 6 شهور إلى عامين.

نسبة التمويل: من 80% وتصل إلى 100٪؜ من قيمة المصروفات الدراسية، وتتوقف على إن كان عميلًا أو غير عميل في البنك.

نسبة الفائدة: من 18% إلى 20% متناقصة.

نسبة المصاريف الإدارية: 1% من إجمالي قيمة القرض.

سن العميل: من 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

الراتب الشهري: لا يقل عن ألف جنيه لعملاء البنك وألفي جنيه لغير عملائهم.

3-بنك الشركة المصرفية (SAIB):

قيمة القرض: من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.

مدة السداد: من 6 شهور وحتى 12 شهرًا.

نسبة التمويل: تصل إلى 75% من قيمة المصروفات الدراسية.

نسبة الفائدة: 15% متناقصة وتختلف حسب العميل.

نسبة المصاريف الإدارية: 1.75% من إجمالي قيمة القرض.

سن العميل: بين 24 وحتى 60 عاما عند نهاية مدة القرض.

الدخل الشهري: لا يقل عن 4 آلاف جنيه شهريا.

4-بنك فيصل الإسلامي:

قيمة القرض: 150 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة سداد القرض: عام واحد

نسبة التمويل: تصل إلى 90٪؜ من إجمالي المصاريف الدراسية.

الفائدة: 16% إلى 17% متناقصة.

المصاريف الإدارية: من 1% إلى 1.5% حسب تحويل الراتب ونوع الوظيفة.

السن: 21 عامًا إلى 65 عامًا.

الراتب: 1500 جنيه كحد أدنى.

5-بنك (CIB):

قيمة القرض: تصل إلى 150 ألف جنيه.

فترة السداد: فترات تصل على 5 سنوات.

نسبة التمويل: تصل 90%.

نسبة الفائدة: من 15% إلى 22% حسب العميل.

نسبة المصاريف الإدارية: خصم 50% على المصاريف الإدارية.

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.