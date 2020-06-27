الصناعة: انتهاء الأعمال الإنشائية بمجمع مرغم 2 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية

كتبت- دينا خالد:

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، انتهاء الأعمال التنفيذية والإنشائية بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم 2 بمدينة الإسكندرية.

وقالت الوزيرة، إنه سيتم إتاحة المواد الهامة اللازمة لتشغيل مجمع مرغم 2، حيث جاري التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتوفير المواد الخام بأسعار التكلفة.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها الوزيرة صباح اليوم السبت، لمجمعي الصناعات الصغيرة بمنطقة مرغم بمدينة الإسكندرية، بحسب بيان اليوم السبت.

وأضافت جامع، أن هذا المجمع يتمتع بموقع جغرافي ممتاز بالقرب من كل الطرق والمرافق، حيث يقع بطريق النهضة منطقة البتروكيماويات بالعامرية التي تبعد حوالي 37 كم عن مدينة الإسكندرية.

وأشارت جامع، إلى أن المجمع مجهز بالتراخيص اللازمة لبدء النشاط الصناعي، وحوافز تشجيعية على رأسها تسهيل رخصة التشغيل وإتاحة كافة المباني الخدمية والإدارية ومنافذ البيع وأماكن الانتظار، وحوافز مرنة لسداد سعر الوحدة.

ويقام مشروع مرغم 2 على مساحة 51 فدانًا، وتم طرح الوحدات الإنتاجية بالمجمع للمستثمرين بإجمالي 204 وحدة صناعية بمساحة 144 متر مربع وجاري حالياً إتمام إجراءات التخصيص.

ويأتي هذا المشروع استكمالاً لمجمع مرغم 1 المتخصص في الصناعات البلاستيكية حيث يمثل المجمعان نواة لمدينة صناعات بلاستيكية متكاملة قائمة على توافر المواد الخام في منطقة البتروكيماويات الملاصقة والتي تضم كبرى شركات البتروكيماويات بالإسكندرية.

وأوضحت الوزيرة، أن خطة الوزارة تستهدف إنشاء 17 مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه، تم الانتهاء من إنشاء 4 منها بمدن بدر والسادات ومرغم 1 وجنوب الرسوة ببورسعيد، وجاري حالياً الانتهاء من إنشاء 13 مجمعًا بـ12 محافظة بإجمالي 4311 وحدة في عدد من القطاعات.

ويأتي على رأس القطاعات المستهدفة، قطاع المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء وتستهدف توفير 85 ألف فرصة عمل جديدة، بحسب جامع.

وأشارت جامع، إلى أنه من المخطط الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكافة المجمعات وبدء عملية الطرح والتخصيص للمستثمرين خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضحت جامع - خلال تفقدها الوحدات الإنتاجية بمجمع مرغم 1 والذي يضم 238 وحدة - أن مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم يعد نموذجاً متميزاً للحاضنات الصناعية المتكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة المتخصصة، حيث يسهم في إعداد وتأهيل صغار المستثمرين ورجال الأعمال للريادة في مشروعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تسهم في الارتقاء بالمنتج المحلي.