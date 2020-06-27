صندوق النقد: صرف قرض مصر الجديد على 3 شرائح.. والأولى بملياري دولار

كتبت- ياسمين سليم:

كشف صندوق النقد الدولي اليوم السبت عن كيفية صرف قرض مصر الجديد مع الصندوق والبالغ قيمته 5.2 مليار دولار، ضمن برنامج تنفذه مصر لمدة عام.

وقال الصندوق في ساعة مبكرة من صباح اليوم إنه أتاح صرف الشريحة الأولى لقرض مصر الجديد بقيمة ملياري دولار.

وبحسب البيان فإن صرف المبلغ المتبقي من القرض والبالغ 3.2 مليار دولار سوف يصرف بعد مراجعتين لبرنامج مصر مع الصندوق.

ويعتاد صندوق النقد الدولي على إجراء مراجعات للبرامج التي تنفذها الدول مع الصندوق للتأكد من تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، على أن يربط صرف شرائح القروض باجتياز هذه المراجعة.

وخلال برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر مع الصندوق منذ عام 2016 وحتى العام الماضي، اجتازت مصر عدة مراجعات بنجاح لتصرف قيمة القرض البالغ 12 مليار دولار على 8 شرائح.

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