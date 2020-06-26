نائب رئيس البنك الأهلي: 147 مليار جنيه مبيعات شهادة الـ 15% في 3 أشهر

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات لمصراوي، إن حصيلة مبيعات البنك من شهادة الادخار أجل عام بعائد 15% سنويا سجلت 147 مليار جنيه في 90 يوما منذ طرحها أمام العملاء وحتى نهاية تعاملات أمس الخميس .

وأضاف أن عدد العملاء الذين أصدروا الشهادة مرتفعة العائدة بالبنك قفز إلى 890 ألف عميل حتى نهاية اليوم.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، في يوم 22 من شهر مارس الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، وبأجل عام واحد، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج، أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وتمكنت شهادة الادخار ذات العائد 15% من جذب مدخرات العملاء من بنوك أخرى لصالح بنكي الأهلي ومصر، بسبب عائدها المرتفع، بحسب مصرفيين تحدثوا مع مصراوي في وقت سابق.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.