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بنك أوف أمريكا: تدفقات قياسية بأدوات الخزانة المحمية من التضخم

01:58 م الجمعة 26 يونيو 2020
بنك أوف أمريكا: تدفقات قياسية بأدوات الخزانة المحمية من التضخم

بنك أوف أمريكا

القاهرة – وكالات:

قال بنك أوف أمريكا، اليوم الجمعة، إن المستثمرين ضخوا 2.6 مليار دولار في أدوات الخزانة المحمية من التضخم في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، وهي أكبر قيمة تستقطبها على الإطلاق.

وأضاف بنك أوف أمريكا في تقرير، إن الأسهم الأمريكية والنفط يتجهان صوب تحقيق أفضل عائد فصلي في 50 عاما.

علاوة على ذلك، شهدت صناديق الذهب سادس أكبر تدفقات أسبوعية على الإطلاق، فيما سجل قطاع التكنولوجيا أكبر عمليات استرداد منذ أكتوبر 2019.

وقال بنك أوف أمريكا، إن السندات جذبت 19.2 مليار دولار، بينما استقطب الذهب 2.9 مليار دولار، فيما فقدت الأسهم 7.2 مليار دولار وخسرت أدوات النقد 7.6 مليار دولار.

بنك أوف أمريكا أدوات الخزانة التضخم

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