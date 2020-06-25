البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
كتبت- منال المصري:
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25% على التوالي.
ويعتبر قرار التثبيت اليوم هو الثالث من نوعه على التوالي، بعد خفض استثنائي للفائدة 3% في 16 مارس الماضي، حيث كانت اللجنة ثبتت الفائدة خلال اجتماعها في أبريل ومايو الماضيين.
وجاء القرار موافقا لتوقعات محللين و مصرفيين، في تقريرين سابقين لمصراوي هذا الأسبوع، بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
59561
عدد المصابين
-
15935
عدد المتعافين
-
2450
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
9457902
عدد المصابين
-
4767027
عدد المتعافين
-
483247
عدد الوفيات
إعلان