أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

06:14 م الخميس 25 يونيو 2020
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25% على التوالي.

ويعتبر قرار التثبيت اليوم هو الثالث من نوعه على التوالي، بعد خفض استثنائي للفائدة 3% في 16 مارس الماضي، حيث كانت اللجنة ثبتت الفائدة خلال اجتماعها في أبريل ومايو الماضيين.

وجاء القرار موافقا لتوقعات محللين و مصرفيين، في تقريرين سابقين لمصراوي هذا الأسبوع، بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم.

البنك المركزي أسعار الفائدة الإقراض الإيداع لجنة السياسة النقدية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 59561

    عدد المصابين

  • 15935

    عدد المتعافين

  • 2450

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9457902

    عدد المصابين

  • 4767027

    عدد المتعافين

  • 483247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تعلن توقعاتها حول موعد إنتاج لقاح ضد كورونا