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أسعار الذهب في مصر تنخفض من أعلى مستوى تاريخي.. والجرام يخسر 7 جنيهات

12:53 م الخميس 25 يونيو 2020
أسعار الذهب في مصر تنخفض من أعلى مستوى تاريخي.. والجرام يخسر 7 جنيهات

أسعار الذهب


كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب للهبوط خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث خسر الجرام الواحد 7 جنيهات من قيمته، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعت اليوم إلى 793 جنيها مقابل 800 جنيه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 680 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 906 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6344 جنيها.

وعالميا انخفض الذهب اليوم الخميس، لينزل عن قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تسببت عمليات بيع في أسواق الأسهم مدفوعة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تشجيع المستثمرين على التخلي عن الأصول، وفقا لوكالة رويترز.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1760.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0519 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد لأعلى مستوياته منذ أكتوبر 2012 عند 1779.06 دولار أمس الأربعاء.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1773.80 دولار.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا "النمط السلوكي الذي رأيناه هذا العام هو أنه حين تنخفض الأسهم والطاقة، يحدث اندفاع صوب النقد عبر جميع فئات الأصول بما في ذلك الذهب".

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في السوق المحلي خلال تعاملات أمس الأربعاء، ليرتفع سعر الجرام بنحو 12 جنيها دفعة واحدة، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا لم يصل إليه من قبل.

أسعار الذهب

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