البنك الأهلي يوقع بروتوكولات تعاون مع "فوري وأمان وخالص" لتوفير 70 ألف ماكينة POS

كتبت - منال المصري:

وقع يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بروتوكولات تعاون مع كل من شركات فوري وأمان وخالص لاستهداف اتاحة 70 ألف ماكينة لنقاط البيع الإلكترونية POS، بحسب بيان من البنك اليوم الخميس.

وحضر توقيع الاتفاقيات كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع ومحمد جميل رئيس القنوات البديلة والمدفوعات الرقمية بالبنك.

وقال يحيي أبو الفتوح، إن توقيع الاتفاقيات يستهدف تفعيل المبادرة غير المسبوقة التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا لتنشيط السداد الإلكتروني، والتي تندرج ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والبنك المركزي لتخفيف حدة انتشار فيروس كورونا.

وكان البنك المركزي أطلق في مايو الماضي، مبادرة للسداد الإلكتروني، تهدف لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكتروني، بحسب مستند حصل عليه مصراوي.

وتشمل المبادرة تمويل المركزي نشر عدد 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة، يتم توزيعها جغرافيا كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ إصدار المبادرة وحتى نهاية ديسمبر المقبل، على أن تقوم البنوك الحاصلة على القبول الإلكتروني بشراء نقاط البيع وتوزيعها.

وأضاف أبو الفتوح، أن البنك الأهلي المصري حقق أكثر من 70% من المستهدف من المبادرة ، مشيرا إلى حرص البنك من خلال منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة به على دعم توجهات الدولة الهادفة الى التحول الى مجتمع أقل اعتمادا على النقد مستفيدا من التطور التكنولوجي المستمر.

وحددت المبادرة مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات وفقا لتوزيع استرشادي تم ارفاقه بالمبادرة التي تم إرسالها للبنوك.

كما ألزمت المبادرة البنوك بمنح الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات.

وأشار أبو الفتوح، إلى تحديث البنية البنك التكنولوجية والتي ساهمت بشكل ملموس في التوسع في الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك لعملائه والتي تعد من أهم استراتيجيات البنك.

وأضاف كريم سوس أن مبادرة البنك المركزي للدفع الإلكتروني التي تستمر حتى نهاية ديسمبر 2020 تستهدف نشر 100 ألف نقطة بيع قبل نهاية العام.

وأوضح أن المبادرة تأتي إيمانا بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الالكترونية بصورة سهلة وآمنة والمساهمة في نشر الثقافة المالية الرقمية لدى المستهلكين والتجار وتوسيع قاعدة السداد الإلكتروني في مختلف محافظات الجمهورية وزيادة معدلات الشمول المالي.

وأكد سوس، أن خطة انتشار ماكينات الـ POS لدى البنك الأهلي المصري ستصل إلى 240 ألف ماكينة سيتم توزيعها جغرافيا وتفعيلها في كافة المحافظات طبقا ودراسة احتياجات العملاء في الأماكن الأكثر كثافة في المعاملات النقدية مع منح الأولوية للقطاعات الحيوية التي تخدم المواطن في ضوء الأهداف القومية للمبادرة ومتطلبات السوق.