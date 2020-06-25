أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

بالم هيلز تقترض 365 مليون جنيه لتمويل "هاسيندا باي" بالساحل الشمالي

12:42 م الخميس 25 يونيو 2020
بالم هيلز تقترض 365 مليون جنيه لتمويل "هاسيندا باي" بالساحل الشمالي

بالم هيلز

كتبت- شيماء حفظي:

وقعت شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، اتفاقية تمويل لقرض متوسط الأجل بقيمة 365 مليون جنيه مع البنك العربي الأفريقي، وبنك مصر، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الخميس.

وقالت الشركة، إن القرض يستهدف تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع "هاسيندا باي" بالساحل الشمالي.

وأوضحت أن التمويل يتضمن تكلفة البناء والبنية التحتية والمصارف الإدارية المتعلقة بالمشروع.

وأشارت الشركة إلى أنها سددت التسهيل السابق منحه لمشروع "هاسيندا باي"، ومن خلال القرض الجديد حصلت الشركة على شروط مالية أفضل، مما سيحقق وفرا في المصاريف التمويلية بحوالي 2% تقريبا عن الممنوح سابقا.

وتعمل شركة بالم هيلز ضمن قطاع العقارات مع التركيز على التطوير العقاري، وتم إنشاء مقرها في مصر في يناير 2005، وتطور بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية، والسادس من أكتوبر، والساحل الشمالي.

شركة بالم هيلز التطوير العقاري البنك العربي الأفريقي بنك مصر البورصة مشروع هاسيندا باي الساحل الشمالي قطاع العقارات

الخبر التالى:

البنك الأهلي يوقع بروتوكولات تعاون مع "فوري وأمان وخالص" لتوفير 70 ألف ماكينة POS

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 58141

    عدد المصابين

  • 15535

    عدد المتعافين

  • 2365

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9285839

    عدد المصابين

  • 4996871

    عدد المتعافين

  • 477007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:طريقتان ورابط.. كيف تستعلم عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟