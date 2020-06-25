بالم هيلز تقترض 365 مليون جنيه لتمويل "هاسيندا باي" بالساحل الشمالي

كتبت- شيماء حفظي:

وقعت شركة بالم هيلز للتطوير العقاري، اتفاقية تمويل لقرض متوسط الأجل بقيمة 365 مليون جنيه مع البنك العربي الأفريقي، وبنك مصر، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الخميس.

وقالت الشركة، إن القرض يستهدف تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع "هاسيندا باي" بالساحل الشمالي.

وأوضحت أن التمويل يتضمن تكلفة البناء والبنية التحتية والمصارف الإدارية المتعلقة بالمشروع.

وأشارت الشركة إلى أنها سددت التسهيل السابق منحه لمشروع "هاسيندا باي"، ومن خلال القرض الجديد حصلت الشركة على شروط مالية أفضل، مما سيحقق وفرا في المصاريف التمويلية بحوالي 2% تقريبا عن الممنوح سابقا.

وتعمل شركة بالم هيلز ضمن قطاع العقارات مع التركيز على التطوير العقاري، وتم إنشاء مقرها في مصر في يناير 2005، وتطور بالم هيلز نحو 18 مشروعا عقاريا من بينها مشروعات في القطامية، والسادس من أكتوبر، والساحل الشمالي.