الإحصاء: استصلاح 331 ألف فدان بمشروع "المليون ونصف فدان" حتى 2018-2019



كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الخميس، إن المساحة المستصلحة التابعة لمشروع المليون ونصف مليون فدان وصلت إلى 331 ألف فدان بنهاية عام 2018-2019.

وبحسب بيانات سابقة للإحصاء، وصلت مساحة الأراضي المستصلحة التابعة للمشروع إلى 313 ألف فدان منذ بداية المشروع وحتى نهاية 2017-2018، وهو ما يعني أن 18 ألف فدان تم استصلاحها خلال العام الماضي.

وأضاف الجهاز في بيانه اليوم، أن محافظة مطروح احتلت الترتيب الأول في الأراضي المستصلحة بالمشروع، حيث بلغت المساحة المستصلحة بها 148.5 ألف فدان بنسبة 44.9%، تليها المنيا بمساحة 117.1 ألف فدان بنسبة 35.4%، ثم الوادي الجديد بمساحة 64.6 ألف فدان بنسبة 19.5%.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع المليون ونصف مليون فدان في 30 ديسمبر 2015 خلال احتفال من منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

وكان عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة المشروع، قال في فبراير الماضي، إن مساحات الأراضي التي تم التعاقد عليها ومقدمات التعاقد والتقنين ضمن المشروع وصلت إلى 404.9 ألف فدان.

فيما وصلت مساحة الأراضي المطلوبة للشراء وجارِ معاينتها إلى 133.4 ألف فدان، بحسب حنورة

ووصل إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها في إطار المشروع حتى فبراير الماضي إلى 799 شركة بإجمالي رأسمال 1.6 مليار جنيه، منها 699 شركة لصغار المزارعين والشباب برأسمال 1.042 مليار جنيه، والباقي شركات لكبار المستثمرين وعملاء التقنين، وفقا لعاطر حنورة.

كما وصل إجمالي عدد مستفيدي شركة تنمية الريف إلى ما يقرب من 13 ألف مواطن، وبلغ إجمالي قيمة مبيعات الأراضي لصغار المزارعين والمستثمرين ومقابل التقنين أكثر من 13 مليار جنيه، بحسب حنورة.

ووفقا لبيان الإحصاء، بلغ إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة على مستوى الجمهورية 115.7 ألف فدان في عام 2018-2019 مقابل 59.2 ألف فدان عام 2017-2018 بزيادة بلغت نسبتها 95.5%، وهو ما يرجع إلى زيادة مساحة الأراضي المستصلحة بشركات القطاع الخاص العام الماضي.

وبلغت مساحة الأراضي الخاصة بشركات القطاع الخاص 59.7 ألف فدان بنسبة 51.6%، وبلغت مساحة أراضي الجمعيات التعاونية 50 ألف فدان بنسبة 43.2%، ثم المساحة التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية 6 آلاف فدان بنسبة 5.2%.

ووصلت المساحة المقام عليها مشروعات الثروة الحيوانية (إنتاج ألبان وتسمين وتربية ماشية وأغنام ) من الأراضي المستصلحة 337 فدانا بنهاية عام 2018-2019 مقابل 255 فدانا بنهاية عام 2017-2018 بزيادة بلغت نسبتها 32.2%، وهو ما يرجع إلى زيادة إقبال الشركات على إقامة مشروعات الثروة الحيوانية.