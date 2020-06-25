150 مليون جنيه قرض مساند لبنك الاستثمار العربي من "الاستثمار القومي"

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن البنك وافق على ضخ قرض مساند بقيمة 150 ملوين جنيه لبنك الاستثمار العربي، بهدف زيادة رأسماله إلى 2 مليار جنيه.

وأضاف منتصر إن زيادة رأسمال البنك تهدف إلى تمكينه من التوسع في السوق المصري وتقوية مركزه المالي.

وكانت المجموعة المالية هيرميس القابضة، وصندوق مصر السيادي، أعلنا بالامس، أنهما يعتزمان الاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي، عن وأنهما حصلا على موافقة المركزي لبدء الفحص النافي للجهالة.

وقالت هيرميس في بيان أمس أنه في حالة إتمام الصفقة ستصبح المجموعة المالية هيرميس القابضة مالكة لنسبة لا تقل عن 51% من بنك الاستثمار العربي، وصندوق مصر السيادي مالكا لنسبة لا تقل عن 25%، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.

وقالت هيرميس إن صفقة الاستحواذ ستتم في معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي بنك الاستثمار القومي.

ويمتلك بنك الاستثمار القومي حاليا نسبة 91.42% من بنك الاستثمار العربي، واتحاد الجمهوريات العربية نسبة 8.58% بحسب موقع الإلكتروني للبنك.

وكانت وزارة التخطيط المصرية قالت في بيان مايو الماضي إن بنك الاستثمار القومي قرر زيادة رأسمال بنك الاستثمار العربي، بقيمة 800 مليون جنيه، وإنه بعد تنفيذ زيادة رأس المال سيبلغ رأسمال بنك الاستثمار العربي المصرح به 2 مليار جنيه، ورأس المال المدفوع 1.84 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة أن حصة بنك الاستثمار القومي في هذه الزيادة تبلغ 731.4 مليون جنيه تمثل 91.42% من زيادة رأس المال.

وقال منتصر إن صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي ستساهم في زيادة رأسمال البنك من اجل التوافق مع قانون البنوك الجديد الذي ينص على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال أي بنك 5 مليارات جنيه.

اقرأ أيضا:

هيرميس وصندوق مصر السيادي يسعيان للاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي



هيرميس: تمويل صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي ذاتيا



