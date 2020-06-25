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لليوم الثاني.. مشكلات في موقع الاستعلام عن علاوات أصحاب المعاشات

11:20 ص الخميس 25 يونيو 2020
لليوم الثاني.. مشكلات في موقع الاستعلام عن علاوات أصحاب المعاشات

موقع الاستعلام عن العلاوات لا يعمل

كتبت- ياسمين سليم:

استمر أصحاب المعاشات في مواجهة بعض المشكلات عند الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات عبر الموقع المخصص من وزارة التضامن الاجتماعي لهذا الغرض.

وتعرض موقع هيئة التأمينات الاجتماعية لضغط شديد لليوم الثاني مع إتاحة رابط للاستعلام عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

واشتكى أصحاب المعاشات من عدم تمكنهم من الدخول عبر الرابط التالي : أضغط هنا

أما من تمكن من الدخول فوجد استجابة بطيئة من الموقع أو تظهر لهم رسالة "هناك مشكلة في النظام الرجاء المحاولة في وقت لاحق".

ويتيح الموقع الاستعلام عبر طريقتين أولهما بالرقم القومي واسم الأم والثانية عبر الرقم التأميني.

وكانت وزارة التضامن قد أتاحت رابطا للاستعلام عن المستحقين للعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة بصرفها على دفعات تبدأ في يوليو المقبل.

المعاشات وزارة التضامن الاجتماعي أصحاب المعاشات

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