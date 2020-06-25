الحديد والصلب تتعاقد مع فاش ماش الأوكرانية لرفع تركيز الخام بمناجم الواحات

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة الحديد والصلب المصرية، في بيان للبورصة، إنها ستوقع اليوم الخميس، عقد شراكة مع شركة فاش ماش الأوكرانية لرفع تركيز الخام بمناجم حديد الواحات البحرية.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم توقيع الاتفاق لرفع تركيز خام الحديد بالواحات باستخدام تكنولوجيا الفصل المغناطيسي الجاف الموفر المياه.

وكان مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية قال في تصريحات لمصراوي، أكتوبر الماضي، إن شركة الحديد والصلب ستستأنف دراسة تركيز الخام بالتعاون مع شركة أوكرانية، ضمن محاولات الشركة للتطوير وإنقاذها من الخسائر المتفاقمة.

وأضاف نافع: "تركيز الخام ما زال قيد الدراسة مع الشركة الأوكرانية وجارٍ تشكيل فرق عمل من الطرفين للمضي قدما في دراسات تركيز الخام وتصنيع المكورات في الواحات".

وكانت الشركة، أعلنت تسوية مديونيات تاريخية، لصالح وزارتي الكهرباء والبترول، وبنك مصر.

وتعاني الشركة من نقص توريدات الفحم، نتيجة اتجاه شركة فحم الكوك لتصدير منتجاتها، في ظل عدم توافر سيولة لدى الحديد والصلب لسداد مستحقات شركة النصر للكوك، أو استيراد الفحم، كما تتكبد الشركة مديوينات تاريخية لصالح وزارتي الكهرباء والبترول.

وبحسب تقرير الإفصاح السنوي للشركة عن العام المالي الماضي، تراجع صافي حقوق المساهمين في الحديد والصلب المصرية عن 90% من رأس المال.

وارتفعت خسائر الشركة خلال العام المالي الماضي بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018.

وتراجعت إيرادات النشاط في الشركة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب التقرير

وعلى الرغم من الخسائر وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في نوفمبر على استمرارية الشركة، وهو الأمل الذي يتعلق به العمال لإمكانية وقف "سنوات التعثر".