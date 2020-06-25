تراجع الطماطم وارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الباذنجان، والفلفل الحامي، والفلفل الرومي، والخيار البلدي بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، وذلك مقارنة بمستوياتها أمس.

وفي المقابل، تراجعت أسعار كيلو الطماطم والكوسة بين 30 قرشا و1.5 جنيه، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.7 جنيه، بتراجع 30 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و3.7 جنيه.

البصل بين 2.25 و3.25 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه

الفاصوليا بين 2 جنيه، و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البامية 12 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.

المشمش بين 7 و10 جنيهات.