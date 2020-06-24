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تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات الأربعاء

05:27 م الأربعاء 24 يونيو 2020
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا بنهاية تعاملات الأربعاء

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر في 10 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.

استقر سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.10 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، العربي الأفريقي، وقناة السويس، البركة، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 16.11 جنيه للشراء، و 16.21 جنيه للبيع.

أسعار الدولار سعر صرف الدولار بنك الأهلي

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