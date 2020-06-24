مد موعد إغلاق مزايدة التنقيب عن الذهب شهرين بسبب كورونا

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول اليوم الأربعاء عن مد موعد إغلاق المزايدة العالمية الأولى لعام 2020 التي طرحتها هيئة الثروة المعدنية أمام الشركات العاملة في مجال البحث عن الذهب والمعادن لقطاعات محددة بالصحراء الشرقية لمدة شهرين.

وأصبح بذلك موعد إغلاق المزايدة بعد التأجيل يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر المقبل الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، بدلا من 15 يوليو.

وأرجعت الوزارة سبب مد موعد إغلاق المزايدة إلى الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا المستجد، ولكي تتاح الفرصة بصورة أكبر للتقدم للمزايدة.

وكانت الهيئة العامة للثروة المعدنية، أعلنت في فبراير الماضي طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، لتكون المزايدة الأولى منذ نحو 3 سنوات تقريبا.

ودعت الهيئة، وفق إعلان المزايدة، الشركات العالمية المتخصصة في مجال البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة للاشتراك في المزايدة العالمية لقطاعات محددة بالصحراء الشرقية بأماكن ولاية الهيئة.

وتتضمن المزايدة عدة قطاعات، حيث تتراوح مساحة القطاع الواحد حوالي 170 كيلو متر مربع، تحت نظام الإتاوة والضرائب ونسبة المشاركة المجانية.

وبدأت المزايدة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 مارس المقبل، على أن يكون موعد إغلاق المزايدة يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، وهو ما تأجل لمدة شهرين بالقرار الجديد.