صندوق النقد يتوقع انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 6.8% هذا العام

كتبت- ياسمين سليم:

توقع صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أن ينكمش اقتصاد السعودية بنسبة 6.8% هذا العام.

وبهذا يكون الصندوق قد عدل توقعاته لانكماش السعودية الذي كان متوقعًا له 2.3% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل الماضي.

وقال الصندوق إن الدول المُصدرة للبترول- ضمنها السعودية- تأثرت بفعل التداعيات الشديدة لانخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

وتوقع الصندوق اليوم ركودًا أعمق للاقتصاد العالمي في العام الجاري، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق انكماشًا نسبته 4.9% مقابل 3% كان يتوقعها في أبريل الماضي.