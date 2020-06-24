المالية: لا صحة لفرض ضريبة شهرية على مستخدمي "الآيفون" في مصر
كتب- مصطفى عيد:
أكدت وزارة المالية أنه لا صحة لما تداوله بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن اقتراح فرض ضريبة شهرية على مستخدمي أجهزة "الآيفون" في مصر.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن التصريحات المنسوبة للوزير محمد معيط بشأن هذا الاقتراح، التي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا تمت للحقيقة بأي صلة.
وأهابت الوزارة بالمواطنين تحري الدقة فيما ينشرونه على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية.
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