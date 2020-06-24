معيط: لا صحة لفرض ضريبة على مستخدمي الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي

كتب- مصطفى عيد:

أكد محمد معيط وزير المالية، أنه لا صحة لفرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي ضمن تعديلات الوزارة المقترحة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

قال الوزير في بيان للوزارة اليوم الأربعاء، "تصفح الإنترنت أو إنشاء حسابات على المواقع المختلفة بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي لا يدخل في نطاق الخضوع للضريبة".

وكانت وزارة المالية نشرت على موقعها الإلكتروني مؤخرا مشروع تعديلات القانون على القيمة المضافة، والذي كان قد تم إقراره في عام 2016، وذلك من أجل عرض هذه التعديلات للحوار المجتمعي قبل تحويلها لمجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها ثم تحويلها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها نهائيا.

كما أكد وزير المالية في بيانه، أن التعديلات المقترحة لا تتضمن أيضا فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائط البيع التقليدية.

وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة تسري على كل السلع والخدمات التي تباع داخل البلاد منذ صدور القانون في 2016، ومنها السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية.

وذكر الوزير أن التعديل المقترح في هذا الشأن يشمل فقط آلية تحصيل الضريبة لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فاعلية وسرعة التحصيل.