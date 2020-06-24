أحمد شمس الدين: مصر تقدم عوائد "مغرية" للاستثمار في أدوات الدين

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، اليوم الأربعاء، إن مصر تقدم عائدات حقيقية "مغرية جدا" للاستثمار في أدوات الدين الحكومية تصل إلى 2 و2.5% خصوصا مع مستويات التضخم المنخفضة الحالية.

وأضاف شمس الدين في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، على هامش مؤتمر المجموعة المالية هيرميس الاستثماري الأول عبر منصتها الرقمية، أن هيرميس تتوقع استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وعدم حدوث تغير في السياسات النقدية للبنك المركزي.

"عندما تهدأ العاصفة ستعود تدفقات الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية، فالعائد الحالي مغري جدا لصناديق الاستثمار في العائد الثابت، وهو ما يدعم ميزان المدفوعات المصري من خلال دخول موارد دولارية للبلاد"، بحسب ما قاله شمس الدين.

وأضاف أنه في حالة انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان للعائد الثابت سوف تزيد حصتها من هذه الاستثمارات في أدوات الدين.

وأشار إلى أن مصر لا تقدم عوائد سعرية جيدة فقط ولكن أيضا على مستوى المخاطر فهي أقل من غيرها من الأسواق الناشئة، وهذا عامل جذب إضافي للمستثمرين الأجانب.

وكانت مصر شهدت نزوحا كبيرا لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين خصوصا في شهري مارس وأبريل الماضيين، وهو ما ساهم في انخفاض الجنيه المصري بشكل طفيف أمام الدولار، بالإضافة إلى نزول احتياطي النقد الأجنبي للبلاد من أجل تغطية العجز في موارد العملة الصعبة للبلاد، التي تأثرت بانهيار إيرادات السياحة وتراجع الصادرات، وتضرر الأنشطة الاقتصادية بسبب كورونا.