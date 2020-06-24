هيرميس: اهتمام كبير من المستثمرين في العالم بالشركات المصرية

كتب- عبدالقادر رمضان:

عقدت المجموعة المالية هيرميس القابضة، مؤتمرا صحفيا عبر الإنترنت اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمرها الاستثمار الافتراضي الأول عبر منصتها الرقمية، والذي يقام في الفترة من 22 وحتى 30 يونيو الجاري.

ويشهد مؤتمر هيرميس الاستثماري عقد اجتماعات مباشرة بين ممثلي الإدارة التنفيذية وكبار المستثمرين من خلال تقنية الفيديو بمشاركة أكثر من 72 شركة من 14 دولة و480 مستثمر من أبرز المؤسسات المالية الدولية بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 15 تريليون دولار.

وقال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، في المؤتمر الصحفي، إن الإقبال من المستثمرين على المؤتمر كان كبير جدا، وإن الشركة تعتزم عقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية في الفترة المقبلة متوقعا حضور عدد أكبر من الشركات.

وأضاف أن هناك اهتمام كبير من المستثمرين المشاركين في المؤتمر بمصر والمنطقة، وأن لدى المستثمرين رغبة في التعرف على الوضع الحالي للاقتصاد المصري وكيفية تعامل الشركات مع تداعيات كورونا، وتوقعات آداء الشركات للربع الثاني من العام الجاري.

وقال عبيد إن عدد كبير من المستثمرين مهتم بالشركات المصرية خصوصا بعد هبوط أسعار الأسهم، وأن هناك فرص واعدة في السوق المصري في قطاعات مختلفة، لكنه قال إن هذا الاهتمام لم يدخل في مرحلة تنفيذ صفقات حتى الآن.

وقال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إن ردود أفعال المستثمرين على المؤتمر الاستثماري الذي عقدته هيرميس جاءت أفضل من توقعاته.

وأضاف أن تساؤلات المستثمرين حلال المؤتمر ركزت على استطلاع التغييرات التي شهدتها شركات المنطقة خلال الفترة الحالية جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميا، والإجراءات التي ستتخذها الشركات بعد أزمة كورونا.

وأشار شمس الدين إلى ان أرباح الشركات منذ بادية الربع الأول تراجعت بنحو 25% بسبب كورونا، "وهذا أمر متوقع وليس مفاجأة.. والسؤال حاليا هو ماذا بعد".

وتوقع شمس أن تشهد نتائج الربع الثاني من العام الجاري -التي تزامنت مع ذروة الإغلاق في معظم البلاد- أرقاما سيئة، في مصر وغيرها من دول العالم، وأن يبدأ التعافي في الربع الرابع.

وقال شمس الدين إن هناك قطاعات استفادت من تغير نمط الأنشطة الاقتصادية على رأسها قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الشركات التي استثمرت في التعليم عن بعد استفادت من الأزمة الحالية.

وأشار شمس الدين إلى أن قطاع الرعاية الصحية يحظى باهتمام كبير من قبل أزمة كورونا، وأن الظروف الحالية جعلته قطاعا واعدا، متوقعا أن يجذب كثير من الاستثمارات الخاصة في الفترة المقبلة.

وتوقع أن يشهد السوق المصري تعافي في الأنشطة الاقتصادية في الربع الرابع من العام الجاري أو بداية العام المقبل، خصوصا مع وجود طلب "مؤجل" قد يساهم في تعافي أسرع من الأسواق الناشئة الأخرى.

وفيما يتعلق بأسعار البترول توقع شمس الدين أن تتراوح بين 50 إلى 55 دولار للبرميل خلال الربع الأول من 2021، مع انخفاض مستويات المخزون الحالي بسبب الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية.

"أسعار البترول حاليا مرتبطة بحجم المخزون العالمي الذي وصل إلى 4.6 تريليون برميل، وليس العرض والطلب، ومع نزول هذا المخزون إلى 3.5 أو 3.6 تريليون برميل، من الممكن أن يرتفع السعر ليعكس حركة العرض والطلب"، بحسب ما قاله شمس الدين.

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