هيرميس تتوقع عودة الطروحات في البورصة في الربع الأخير من 2020

كتب- عبدالقادر رمضان:

توقع محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، عودة الطروحات في البورصة في الربع الأخير من العام الجاري أو الربع الأول من 2021، مع انحسار تداعيات فيروس كورونا.

وقال عبيد في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، على هامش مؤتمر المجموعة المالية هيرميس الاستثمار الأول عبر منصتها الرقمية، إن الطروحات سواء الخاصة أو الحكومية مرتبطة بظروف السوق الذي يعاني من وضع صعب حاليا.

وتوقع أن تكون الطروحات في نهاية العام بأحجام صغيرة من أجل اختبار السوق، وأن ذلك مرتبط بتحسن الأوضاع الاقتصادية وهدوء أزمة كورونا.

يذكر أن برنامج الطروحات الحكومية تأجل إلى موعد غير مسمى بسبب ازمة كورونا وتأثيرها على الأسواق المحلية والعالمية، حيث كان من المقرر طرح بنك القاهرة في البورصة في أبريل الماضي.

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