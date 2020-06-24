أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

هيرميس تتوقع عودة الطروحات في البورصة في الربع الأخير من 2020

12:59 م الأربعاء 24 يونيو 2020
هيرميس تتوقع عودة الطروحات في البورصة في الربع الأخير من 2020

محمد عبيد

كتب- عبدالقادر رمضان:

توقع محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، عودة الطروحات في البورصة في الربع الأخير من العام الجاري أو الربع الأول من 2021، مع انحسار تداعيات فيروس كورونا.

وقال عبيد في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، على هامش مؤتمر المجموعة المالية هيرميس الاستثمار الأول عبر منصتها الرقمية، إن الطروحات سواء الخاصة أو الحكومية مرتبطة بظروف السوق الذي يعاني من وضع صعب حاليا.

وتوقع أن تكون الطروحات في نهاية العام بأحجام صغيرة من أجل اختبار السوق، وأن ذلك مرتبط بتحسن الأوضاع الاقتصادية وهدوء أزمة كورونا.

يذكر أن برنامج الطروحات الحكومية تأجل إلى موعد غير مسمى بسبب ازمة كورونا وتأثيرها على الأسواق المحلية والعالمية، حيث كان من المقرر طرح بنك القاهرة في البورصة في أبريل الماضي.

اقرأ أيضا:

هيرميس وصندوق مصر السيادي يسعيان للاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي

وزيرة التخطيط: زيادة رأسمال بنك الاستثمار العربي بقيمة 800 مليون جنيه

هيرميس تعلن انطلاق أول مؤتمر استثماري عبر منصة رقمية تفاعلية

محمد عبيد بنك الاستثمار البورصة فيروس كورونا بنك القاهرة الإنترنت هيرميس

الخبر التالى:

الرقابة المالية تتيح إنشاء صناديق استثمار يمكنها تمويل شركات التمويل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 58141

    عدد المصابين

  • 15535

    عدد المتعافين

  • 2365

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9285839

    عدد المصابين

  • 4996871

    عدد المتعافين

  • 477007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم العالي: للجامعات حرية تحديد موعد الامتحانات