هيرميس: تمويل صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي ذاتيا

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن الشركة ستمول صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي ذاتيا دون الحاجة للاقتراض.

وأضاف في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء، "لدينا تمويل كافي للصفقة ولا نحتاج أي قروض أو تمويلات خارجية أو من المساهمين".

وكانت المجموعة المالية هيرميس القابضة، وصندوق مصر السيادي، أعلنا في بيان مشترك صباح اليوم الأربعاء، إنهما حصلا على موافقة البنك المركزي لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي، وذلك بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي بنك الاستثمار القومي.

وذكر البيان أنه في حالة إتمام الصفقة ستصبح المجموعة المالية هيرميس القابضة مالكة لنسبة لا تقل عن 51% وصندوق مصر السيادي مالكا لنسبة لا تقل عن 25% من رأسمال البنك، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.

ولم يفصح عوض عن موعد انتهاء الفحص النافي للجهالة أو الموعد المتوقع لتنفيذ الاستحواذ، وقال إن الصفقة لا تزال في أول مراحلها وإنه من المبكر الحديث عن تفاصيل عملية الاستحواذ.

وكان أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي قال في بيان صباح اليوم إنه يتطلع لتنفيذ هذه العملية بنجاح خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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