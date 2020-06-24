تعرف على رابط الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

كتبت- ياسمين سليم:

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء الاستعلام الإلكتروني عن مستحقي العلاوات الخمس عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على الإنترنت.

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عبر الرابط التالي

من خلال إدخال الرقم القومي للمستحق.

ومع زيادة الضغط على الموقع تعرض للعطل ولم يتمكن عدد من المستخدمين من الدخول عليه لمعرفة استحقاقهم من عدمه للعلاوات الخمس.

والمستحق للعلاوات الخمس هو كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015، ويبلغ عدد المستحقين 2.4 مليون مستحق.

وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي إضافة العلاوات الخمس مع معاش شهر يوليو المقبل، وتم تقسيم الأثر الرجعي وهو 5 سنوات لضم العلاوات على 4 دفعات بالتساوي.

وستصرف أول دفعة من الأثر الرجعي مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل، والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021، والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.

اقرأ أيضًا:

كيف تستعلم عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟.. وزيرة التضامن تجيب

العلاوات الخمس لأصحاب المعاش: الاستعلام إلكترونيا والصرف على 4 دفعات