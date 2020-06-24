البترول تبحث موقف تنفيذ 3 مشروعات جديدة للتكرير بتكلفة 2.8 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

بحثت اللجنة العليا للمشروعات البترولية، خلال اجتماعها برئاسة طارق الملا وزير البترول، موقف تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة التي تشمل مشروع توسعات معمل ميدور بالإسكندرية، ومشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بشركة السويس لتصنيع البترول.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروعات الثلاثة 2.8 مليار دولار، ويجري تنفيذهم حاليا في إطار استراتيجية وزارة البترول لتطوير ورفع كفاءة وزيادة طاقات معامل التكرير الحالية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة.

وتستهدف هذه الاستراتيجية استدامة تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلي، وبما يسهم في تحويل مصر لمركز محوري لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية، وفقا للبيان.

وأوضح الملا، أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، والعمل على زيادة معدلات التنفيذ التي تتم من خلال شركات قطاع البترول لتعويض واختصار فترة التأخير بقدر الإمكان.

وأشار إلى أن فترة التأخير نجمت عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها على برامج التوريدات والمشتريات الخارجية لبعض معدات المشروعات التي يتم استيرادها من الخارج، مؤكدا أن العمل لم يتوقف خلال الفترة الماضية وأن الشركات الوطنية قامت بدورها خلال تلك الفترة.

كما شهد الاجتماع تأكيد العمل على التواصل مع الموردين والمصانع لتصنيع المعدات، والشحن وإعداد برامج زمنية لتعويض التأخيرات قدر المستطاع، بحسب الوزير.

وأكد وزير البترول أهمية الاستفادة وتعظيم المكون المحلي لتنفيذ هذه المشروعات من خلال الشركات الوطنية، وأهمية مواصلة التنسيق والمتابعة المستمرة لإنجاز تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي وتقدم الأعمال بمشروع توسعات معمل تكرير ميدور البالغة استثماراته 2.3 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، وإنتاج منتجات بترولية متوافقة للمواصفات الأوروبية المحدثة.

كما تم استعراض موقف تقدم الأعمال لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول التي تبلغ تكلفته الاستثمارية 450 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنوياً من البنزين بأنواعه المختلفة لتوفير احتياجات مناطق الوجه القبلي، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

واستعرض الاجتماع أيضا الموقف الحالي والجدول الزمني لتنفيذ مشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بشركة السويس لتصنيع البترول بتكلفة استثمارية 64 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1200 طن يوميا مطابقة للمواصفات المصرية.

وحضر الاجتماع سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، ومحمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، وأشرف الشامي نائب رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع، وأيمن عمارة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات.

كما حضر الاجتماع وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، وأشرف بهاء رئيس شركة إنبي، وجمال القرعيش رئيس شركة ميدور، ومحمد عبادي رئيس شركة أموك.