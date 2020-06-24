الإحصاء: 20% تراجعا بإنتاج مصر من الغاز الطبيعي في مارس الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال مارس الماضي بنسبة 19.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وبحسب النشرة المعلوماتية عن مايو الماضي، والتي نشرها الجهاز على موقعه الإلكتروني، سجل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال مارس الماضي حوالي نحو 3.56 مليون طن مقابل نحو 4.43 مليون طن في مارس 2019.

كما انخفض الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي خلال مارس الماضي إلى نحو 3.53 مليون طن مقابل نحو 3.79 مليون طن في مارس 2019، بنسبة تراجع 6.8%.

وتراجع الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى بخلاف الغاز الطبيعي، خلال مارس إلى 2.4 مليون طن مقابل 2.71 مليون طن في مارس 2019، بنسبة انخفاض 11.6%.

وشهد إنتاج مصر من البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز تراجعا هو الآخر خلال مارس الماضي، حيث سجل 2.63 مليون طن مقابل 2.76 مليون طن في فبراير 2019، بنسبة تراجع 4.6%.

وانخفض استهلاك مصر من غاز البوتاجاز إلى نحو 336.6 ألف طن خلال مارس الماضي مقابل 342.2 ألف طن في مارس 2019، بنسبة تراجع 1.6%.

بينما زاد إنتاج مصر من البوتاجاز إلى 160.8 ألف طن خلال مارس الماضي مقابل 154 ألف طن في مارس 2019، بنسبة زيادة 4.4%، ليتراجع الاستيراد إلى 182 ألف طن في مارس مقابل 302 ألف طن في نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض 39.7%.

وانخفض استهلاك مصر من السولار خلال مارس الماضي إلى نحو مليون طن مقابل نحو 1.24 مليون طن في مارس 2019، بنسبة انخفاض 18.8%، بينما زاد الإنتاج إلى 879 ألف طن مقابل 529 ألف طن في مارس 2019، بنسبة زيادة 66.2%.