الإحصاء: تراجع عدد المصريين المهاجرين للخارج والحاصلين على جنسية أخرى العام الماضي

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج خلال العام الماضي، بحسب ما قاله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2019.

وبـلغ عــدد المصـريين المهـاجـرين والــذين اكــتسبوا صفـة المهاجــر 350 مهاجـرًا العــام الماضي مقابـل 385 مهاجـرًا عام 2018 بانخفاض بزيادة قدرها 9.1%، بحسب بيان الجهاز.

وقال البيان إن إيطاليا تمثل المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج بنسبة 37,1%.

وبلغ عدد المصريين المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج 297 مهاجرًا أصلي بنسبة 84,9% ، 53 مرافق بنسبة 15,1% من الإجمالي.

وبلغ عدد المهاجرين المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج من الذكور 301 مهاجر بنسبة 86.0% والإناث 49 مهاجرة بنسبة 14% من الإجمالي.

وقال البيان إن عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية ( بكالوريوس – ليسانس ) من المصريين الحاصلين على موافقة للهجــرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج بلغ 147 مهاجــرًا بنسبـة 43.2% مــن إجمـالي عـدد المهـاجريـن الأصـليين والمرافقــين في سـن التعليم (10 سنوات فأكثر ) البالغ عددهم 340 مهاجراً .

ويأتى المهاجرين في الفئة العمرية ( 40 - 44 سنة ) في المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج حيث بلـغ عددهم 64مهاجـرًا بنسبـة 18.3% من الإجمالي، وفقًا للبيان.

وانخفض عدد المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أجنبية خلال العام الماضي بنسبة 2.9%، بحسب البيان.

وبـلغ عدد المصريين الـذين اكتسبـوا جنسيات أجنبية 2616 مصريًا عام 2019 مقابـل 2694 مصريًا عـام 2018.

وقال البيان إن 1329 مصريًا حصلوا على إذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 50.8%، فيما حصل 1409 مصريًا على إذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 49.2% من الإجمالي.